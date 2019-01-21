В Баку перевернулась цистерна с 22 т сжиженного газа

Автоцистерна, перевозившая 22 тонны сжиженного газа, перевернулась в понедельник в Баку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан", сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

"В Низаминском районе Баку перевернулась принадлежащая Ирану автоцистерна марки "Mercedes", перевозившая 22 тонны сжиженного газа", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники государственной противопожарной службы (ГППС) МЧС, специалисты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому контролю.

"Силы ГППС предприняли на территории необходимые меры безопасности, цистерну погрузили подъемным краном на специальный эвакуатор и в сопровождении сотрудников Государственной дорожной полиции доставили на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева", - сообщает МЧС.

Информации о пострадавших в аварии нет.

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