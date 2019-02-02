В Культурном центре СГБ Азербайджана прошел шахматный турнир "Молодежь будущего" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

18:45

В Центре культуры Службы государственной безопасности (СГБ) состоялся детский шахматный турнир "Молодежь будущего", посвященный 2 февраля - Дню азербайджанской молодежи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на турнире, организованном Шахматным клубом Центра культуры СГБ совместно с Азербайджанской шахматной федерацией, международный гроссмейстер, трехкратный чемпион Европы, член национальной команды Гадир Гусейнов провел сеанс одновременной игры и мастер-класс на 38 досках. В турнире приняли участие 6-15-летние шахматисты - члены Шахматного клуба. Среди них - победители чемпионатов Баку и Азербайджана, в том числе чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира 8-летний Джахандар Азабалиев.

Победители шахматного турнира будут награждены.

Выступивший на церемонии открытия турнира начальник Центра культуры СГБ, заслуженный артист Джабир Иманов отметил, что 2 февраля -День азербайджанской молодежи был учрежден в 1997 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Подчеркнув большое значение этой знаменательной даты, Дж.Иманов сообщил, что по случаю Дня азербайджанской молодежи в нашей стране проводятся различные мероприятия. Сказав, что под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране успешно реализуется молодежная политика, Дж.Иманов отметил важные достижения в этой сфере.

Гроссмейстер Гадир Гусейнов выразил удовлетворение от участия в шахматном турнире, посвященном Дню азербайджанской молодежи. Особо подчеркнув значение мастер-классов в пропаганде и развитии шахмат, Г.Гусейнов выразил уверенность, что члены Шахматного клуба Центра культуры СГБ в будущем станут известными шахматистами.

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13:48

В Культурном центре Службы государственной безопасности Азербайджана в связи с отмечаемым 2 февраля Днем молодежи проходит детский шахматный турнир "Молодежь будущего", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторами турнира являются Шахматный клуб Службы госбезопасности и Азербайджанская шахматная федерация.

Трехчасовой турнир проходит с участием международного гроссмейстера, члена национальной команды Азербайджана Гадира Гусейнова.

Гусейнов также проводит мастер-класс на 38 шахматных досках.

В турнире принимают участие дети и подростки в возрасте 6-15 лет, которые являются членами кружка Шахматного клуба Службы госбезопасности. В их числе чемпионы шахматных соревнований страны, а также восьмилетний чемпион Европы.

Дети, отличившиеся на турнире, получат награды.

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