Кто представит Азербайджан на "Евровидении 2019"?

Глава делегации Азербайджана на "Евровидение 2019" Усния Магеррамова рассказала о нацотборе участника для песенного конкурса - кто представит нашу страну в Тель-Авиве и когда огласят имя артиста и конкурсную песню. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Расскажите, как прошел кастинг исполнителей?

- Общественное телевидение Азербайджана (İTV) провел закрытый кастинг исполнителей на который были приглашены более 40 артистов и выбрано 4 финалиста. Честно говоря, четверка была определена почти сразу. Итак, нашу страну представит один из следующих артистов - Тофик Гаджиев, Чингиз Мустафаев, Ляман Дадашева, Самира Эфенди.

- А как проходит выбор песни, с которой поедет на конкурс наш представитель?

- 24 января был оглашен конкурс для композиторов - для участия были приглашены как азербайджанские, так и международные авторы. В этом году был очень хороший фидбек и большое количество заявок - мы получили более 350 песен. Что радует, песни поступили от азербайджанских и европейских авторов, а также из США, Австралии и даже Бразилии. Cонграйтеры еще могут отправить свою песню сегодня 7 февраля до конца дня по Баку на электронный адрес eurovisionaz2019@gmail.com

- Как будет проходить финальный выбор лучшей песни и исполнителя?

- İTV и национальное жюри продолжает работу над выбором артиста и конкурсной песни. Сейчас мы ждем окончания конкурса для композиторов и планируем записывать лучшие демо с финалистами отбора. Именно после этого будет выбран лучший исполнитель и лучшая песня для участия в "Евровидении 2019" в Тель-Авиве.

- Когда будет назван победитель национального отбора?

- Это произойдет не ранее марта, после окончательного решения национального жюри. Следите за официальными новостями канала İTV - имя победителя появится именно там.

- Может быть раскроите какие-то детали нашей постановки на конкурсе?

- О ней еще крайне рано говорить, ведь нет главного - артиста и песни. Но мы намерены показать на сцене "Евровидения 2019" что-то новое, трендовое, если можно так сказать. Цель нашей поставки - чтобы зритель запомнил ее, влюбился и отдал за Азербайджан свой голос.

Материал предоставлен пресс-службой Общественного телевидения Азербайджана