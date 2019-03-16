В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, районного отдела Службы государственной безопасности и пограничным отрядом Гектепе Госпогранслужбы, в городе Джалилабад был задержан автомобиль марки "ВАЗ 2107", в салоне которого был обнаружен и изъят один килограмм героина.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, передает Day.Az.

Управлял автомобилем житель села Узунтепе А.Бахшиев. В его доме были обнаружены и изъяты 7,375 килограмма героина, 5,135 килограмма опия, 815 граммов метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело.