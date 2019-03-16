Спецоперация СГБ и МВД: Обнаружена крупная партия наркотиков
16 марта 2019 13:13 208
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции, районного отдела Службы государственной безопасности и пограничным отрядом Гектепе Госпогранслужбы, в городе Джалилабад был задержан автомобиль марки "ВАЗ 2107", в салоне которого был обнаружен и изъят один килограмм героина.
Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, передает Day.Az.
Управлял автомобилем житель села Узунтепе А.Бахшиев. В его доме были обнаружены и изъяты 7,375 килограмма героина, 5,135 килограмма опия, 815 граммов метамфетамина.
По факту возбуждено уголовное дело.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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