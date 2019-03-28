Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Насиминского РУП задержали ранее судимого жителя Билясуварского района Сакита Гахраманова, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты героин (41,025 грамма) и упакованная для продажи в спичечные коробки марихуана (17,588 грамма).

Во время обыска в арендуемой им квартире там дополнительно было изъято и обнаружено свыше трех килограммов героина и более 15,5 килограмма марихуаны.

В показаниях Гахраманов сказал, что приобрел наркотические средства с целью продажи.

По факту в следственном отделе Насиминского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.