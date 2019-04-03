В Баку скончался иностранец
3 апреля 2019 11:42 25
Гражданин Туркменистана Алимов Юзбек Селимович (1963) скончался в Баку от отравления угарным газом, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Второго апреля Алимов на грузовом автомобиле въехал из Грузии в Азербайджан, и прибыл в Бакинский международный морской торговый порт для транспортировки ввезенного груза в Туркменистан. Дожидаясь своей очереди в порту, Алимов решил воспользоваться газовым баллоном для обогрева салона.
Когда подошла очередь Алимова, и он не завел машину, охранники порта выломали оконное стекло автомобиля, и обнаружили в салоне бездыханное тело Акимова. Выяснилось, что он скончался от отравления угарным газом.
По факту Насиминская районная прокуратура проводит расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!