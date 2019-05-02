В одной из котельных компании на территории Насиминского района Баку была совершена кража.

Как сообщили ONA в МВД, руководство потерпевшей компании обратилось в отделение №20 Управления полиции района и сообщило, что из котельной при неизвестных обстоятельствах были украдены отопительные системы и оборудование на 135000 манатов, передает Day.Az.

В результате проведенных сотрудниками отделения №20 Управления полиции Насиминского района неотложных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи житель столицы Эльданиз Аббасов и житель Бардинского района Вусал Мамедов.

В своих показаниях они признались в совершении кражи. Задержанные заявили, что часть украденного оборудования они уже продали.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э. Аббасова и В. Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.