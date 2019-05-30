https://news.day.az/society/1124663.html Посол Великобритании: Баку замечательно организовал финал Лиги Европы
Посол Великобритании: Баку замечательно организовал финал Лиги Европы
Баку замечательно организовал финал Лиги Европы УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс по итогам матча.
Посол поделилась мнением о матче на странице посольства Великобритании в Facebook.
"Поздравления футбольному клубу "Челси". Это был отличный матч. Молодец, Баку, что провел такой замечательный финал для наших двух команд. Поле и стадион выглядели на мировом уровне", - заявила посол Великобритании.
Напомним, команда "Челси" обыграла "Арсенал" в финале Лиги Европы УЕФА со счетом 4:1. Матч прошел на Бакинском олимпийском стадионе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре