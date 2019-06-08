В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и органов полиции, по "горячим следам" было раскрыто убийство в Бинагадинском районе Баку, привлечены к следствию лица, подозреваемые в совершении преступления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что на основании сообщения о выстрелах, произведенных 7 июня в Бинагадинском районе из автомобиля "BMW-745" в автомобиль "Mercedes", в результате чего погиб один человек, на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, провели осмотр места и тела погибшего, взяли вещественные доказательства.

Во время предварительного расследования было установлено, что в тот день водитель "BMW-745", житель Тертерского района Гусейнов Вюсал преследовал на своем автомобиле Mercedes-Benz, за рулем которого находился житель Баку Гадиров Назим. В это время пассажир Гусейнова - житель Тертерского района, ранее судимый Джалалов Талех из огнестрельного оружия открыл огонь по автомобилю "Mercedes-Benz", в результате чего погиб пассажир автомобиля, ранее судимый Будаглыны Мубариз.

Оперативники задержали Т.Джалалов и В.Гусейнова, передали следствию. У Джалалова был изъят обрез "ИЖ-16".

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!