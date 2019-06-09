В Москве в результате несчастного случая трагически погиб малолетний ребенок из проживающей в столице азербайджанской семьи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, 4-летний Гасанов Мигдад Али оглу выпал из окна квартиры на девятом этаже здания, в котором проживает семья. В результате полученных травм мальчик скончался на месте.

По факту ведется расследование.

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