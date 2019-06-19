https://news.day.az/society/1130164.html Тяжелая авария в Баку, образовалась пробка - ФОТО
Тяжелая авария в Баку, образовалась пробка - ФОТО
В Баку утром произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на проспекте Бабека. В результате ДТП автомобиль выехал на обочину и перевернулся.
Как сообщили в пресс-службе Бакинского транспортного агентства, из-за аварии на проспекте образовался затор.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.
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