В Баку утром произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на проспекте Бабека. В результате ДТП автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе Бакинского транспортного агентства, из-за аварии на проспекте образовался затор.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.

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