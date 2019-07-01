Обнародован прогноз погоды, ожидаемый на территории Азербайджана в июле.

Согласно прогнозу в июле среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме. Количество месячных осадков также будет близким к климатической норме, в некоторых местах возможно выше нормы. В первые дни месяца ожидается нестабильная, относительно прохладная погода. На Абшеронском полуострове северо-западный ветер будет усиливаться. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 25-27 градусов тепла (ночью 21-26 градусов тепла, днем 29-34, в некоторые дни 37-41 градус тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах выше нормы (норма 2-3 миллиметра).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью 20-25 градусов тепла, днем 30-35, в некоторые дни до 38-42 градуса тепла), что также близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах выше нормы (норма 6-16 миллиметров).

В Верхнем Карабахе, Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском районе, а также в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура составит 18-22 градуса тепла (ночью 16-21 градус, днем 22-27 градусов тепла, в некоторые дни 29-33 градусов), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах выше нормы (норма 36-73 миллиметра).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 25-27 градусов тепла (ночью 20-25 градусов тепла, днем 28-33, в некоторые дни 36-39 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах выше нормы (норма 10-32 миллиметра).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Хызынском, Сиязаньском, Шабранском, Губинском, Гусарском и Хачмазском районах среднемесячная температура воздуха составит 22-25 градусов тепла (ночью 18-23, днем 27-32 градуса, в некоторые дни до 36 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами выше нормы (норма 9-118 миллиметров).

В Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 26-28 градусов (ночью 21-26 градусов тепла, днем 32-37, в некоторые дни 40-42 градуса тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами выше нормы (норма 3-22 миллиметра)

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, районах среднемесячная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла (ночью 20-25, днем 30-34 градуса, в некоторые дни 36-38 градусов тепла), что находится в пределах климатической нормы. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 7-33 миллиметра), местами - выше нормы.

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