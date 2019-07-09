В результате утечки газа на подземном газопроводе "Шехер 4" в Сумгайыте, завтра будет ограничена его подача в ряд районов города.

Как сообщили ONA в Сумгайытском газоэксплуатационном участке, с целью устранения возникшей проблемы 10 июля с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа в кварталах 42, 47, 48, 49, 50, 51, микрорайонах 11, 12, 13, 20, 21, а также в поселках Джорат, Новханы, Сарай, Металлург, Яшылдере, передает Day.Az.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня.

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