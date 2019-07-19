В связи с предстоящим в Баку Летним европейским юношеским Олимпийским фестивалем ЗАО "Бакинский метрополитен" предприняло соответствующие меры.

Как сообщили ONA в ЗАО, в связи с этим составлен операционный план с учетом масштабов и мест проведения соревнований, а также основных направлений передвижения гостей, передает Day.Az.

Были даны соответствующие поручения всем структурам, отвечающим за организацию движения поездов и регулирование пассажиропотока.

Для безопасности и удобства пассажиров, станции метрополитена и электрическое депо будут работать в усиленном режиме.

В связи с этим предусматривается выделение дополнительной рабочей силы и запасных поездов в случае необходимости.

На станциях вблизи мест проведения соревнований, в центральной части города, где ожидается большой пассажиропоток, составлено расписание дежурств и планируется выделение дополнительного персонала.

Составлен интегрированный с наземным общественным транспортом план действий в местах проведения церемоний открытия и закрытия фестиваля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: соревнованиях по гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

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