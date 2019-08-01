https://news.day.az/society/1143669.html Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибший
Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибший
В Сабирабадском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зарегистрирован на участке магистральной дороги Баку-Горадиз на территории села Булаглы.
Столкнулись автомобиль марки Mercedes и ВАЗ-2107.
В результате житель села Галагайын Сабирабадского района Фарзали Фарзалиев скончался на месте.
Житель села Гаратепе Эльчин Мехдиев 2003 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести. Он был госпитализирован в Центральную больницу Сабирабадского района.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре