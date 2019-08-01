В Сабирабадском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зарегистрирован на участке магистральной дороги Баку-Горадиз на территории села Булаглы.

Столкнулись автомобиль марки Mercedes и ВАЗ-2107.

В результате житель села Галагайын Сабирабадского района Фарзали Фарзалиев скончался на месте.

Житель села Гаратепе Эльчин Мехдиев 2003 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести. Он был госпитализирован в Центральную больницу Сабирабадского района.

По факту ведется расследование.

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