Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил собеседование по приему на 508 вакантных административных должностей вида А (административный руководитель) и вида В (административный исполнитель) 42 государственных органов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Больше всего вакансий представлено министерством образования (166 должностей) и министерством транспорта, связи и высоких технологий (38 должностей).

Из представленных для собеседования 508 вакантных должностей две относятся к третьей классификации, семь - к четвертой, 69 - к пятой, 89 - к шестой, 341 - к седьмой классификации. Две из них относятся к должностной группе AA, 15 - к группе AB, 34 - к группе AC, 61 - к группе BA, а 396 - к группе BB, сообщили в ГЭЦ.

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