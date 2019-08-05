В Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, пожар возник в поселке Строителей, на территории предприятия по выпуску моечной продукции.

Сгорели старые покрышки и отходы, собранные на территории. На место происшествия прибыли пожарники и работники министерства по чрезвычайным ситуациям. Принимаются меры по тушению пожара.

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