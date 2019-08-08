На главных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

Согласно сообщению, для обеспечения безопасности движения на дорогах в связи с наблюдаемой дождливой погодой допустимая скорость на всех полосах автомагистралей проспекта Гейдара Алиева - аэропорт - Бузовнинское шоссе и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/час.

БТА рекомендует всем участникам движения быть более внимательными при таких погодных условиях, а также просит водителей строго соблюдать максимально допустимую скорость.

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