https://news.day.az/society/1145543.html На крупных проспектах Баку снижена скорость движения автомобилей
На крупных проспектах Баку снижена скорость движения автомобилей
На главных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
Согласно сообщению, для обеспечения безопасности движения на дорогах в связи с наблюдаемой дождливой погодой допустимая скорость на всех полосах автомагистралей проспекта Гейдара Алиева - аэропорт - Бузовнинское шоссе и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/час.
БТА рекомендует всем участникам движения быть более внимательными при таких погодных условиях, а также просит водителей строго соблюдать максимально допустимую скорость.
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