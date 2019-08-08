В ПО "Азеригаз" прокомментировали инцидент в котором легковой автомобиль угодил в яму, вырытую для ремонта газораспределительной системы.

Как сообщили в четверг Trend из ПО "Азеригаз", в ходе ремонтных работ, газовая труба длиной примерно 10 метров была заменена на новую, передает Day.Az. На представленных фотографиях видно состояние старой трубы со следами коррозии, а также новая труба после ремонта.

Согласно информации, до начала работ территория была оцеплена специальной лентой и установлены предупреждающие знаки. Несмотря на это, один автомобиль свалился в ремонтную яму.

"От лица "Азеригаз" подтверждаем, что на территории заранее были приняты все меры безопасности, и авария, совершенная автомобилем на территории работ, может быть лишь результатом невнимательности его водителя",- подчеркнули в компании.

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