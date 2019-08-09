https://news.day.az/society/1145908.html Найдены некоторые фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана Вечером 8 августа была определена территория в Каспийском море, где потерпел крушение самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана во время ночного учебно-тренировочного полета.
Найдены некоторые фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана
Вечером 8 августа была определена территория в Каспийском море, где потерпел крушение самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана во время ночного учебно-тренировочного полета.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, в результате неотложных мер, предпринятых представителями соответствующих государственных структур и служб с участием привлеченных к поискам турецких специалистов, найдены и извлечены из воды некоторые фрагменты самолета.
В настоящее время проводятся подготовительные работы по извлечению с морского дна основной части самолета.
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