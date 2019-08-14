https://news.day.az/society/1146940.html В Сумгаите автомобиль сбил пешехода
В Сумгаите автомобиль сбил пешехода
На территории города Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на автотрассе Баку-Губа в районе поселка Гаджи Зейналабдина.
Водитель автомобиля марки "Fiat Doblo", потеряв управление, сбил проходящего по трассе инвалида I группы Субханова Сабира Гусейн оглу (1940 г.р). В результате, пешеход скончался.
По факту ведется расследование.
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