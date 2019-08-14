На территории города Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на  автотрассе Баку-Губа в районе поселка Гаджи Зейналабдина. 

Водитель автомобиля марки "Fiat Doblo", потеряв управление, сбил проходящего по трассе инвалида I группы Субханова Сабира Гусейн оглу (1940 г.р). В результате, пешеход скончался.

По факту ведется расследование.

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