В соответствии с указом Президента Азербайджана от 19 февраля 2019 года "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий", ПО "Азеригаз" приняло меры для оперативного решения вопросов, вытекающих из этого указа.

Как сообщили Trend в среду в Объединении, до начала августа текущего года газом были обеспечены 11786 квартир в 179 зданиях, только в июле - 3072 квартиры в 35 зданиях, передает Day.Az.

В рамках этих работ сотрудники "Азеригаз" проводили регулярные встречи с представителями компаний-застройщиков жилых зданий, не обеспеченных или не полностью обеспеченных газом. Были даны соответствующие предложения по оказанию необходимой помощи в устранении возникших проблем.

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