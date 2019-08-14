В производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана в рамках проекта газификации регионов рассматривается вопрос газоснабжения еще двух населенных пунктов.

В соответствии с рекомендациями Администрации Президента Азербайджана, а также обращениями местных жителей и органов исполнительной власти, в понедельник на территории в Мингячевире, известной, как "Вагонный городок" начнется газификация 300 домов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на "Азеригаз".

Кроме этого, учитывая близость с селом Визазамин Лерикского района, в котором в настоящее время идет газификация, готовится проект по газификации села Джанганавуд этого района. Начало работ запланировано на конец августа.

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