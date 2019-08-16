Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает мониторинги с целью обеспечения в стране пищевой безопасности и охраны здоровья населения.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в ходе очередного мониторинга был произведен осмотр цеха по производству сахара под торговой маркой "Гидам", принадлежащего физическому лицу Агаеву Руфату Сейфаддин оглу и расположенного по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, улица Рашида Бейбутова, жилой массив Йонджалы, передает Day.Az.

В ходе предварительного осмотра было установлено, что на предприятии не соблюдаются технические регламенты и нормативно-технические правовые акты в сфере пищевой безопасности, требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.

Было обнаружено, что оборудование, используемое на производстве и складах, покрылось ржавчиной и плесенью, готовая продукция содержится на складе в антисанитарных условиях и другие нарушения.

На основании выявленных нарушений в отношении владельца предприятия был составлен протокол, деятельность цеха была ограничена.

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