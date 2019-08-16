В этом году сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 1989 нарушителей границы.

Об этом сказал руководитель Аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в результате проведенных операций за указанный период было задержано 37 789 человек, находящихся в розыске.

"Также пресечена незаконная попытка ввоза в страну шести тонн 372 килограммов наркотических веществ. Задержан 91 человек по подозрению в терроризме, а также обезврежено более 150 группировок, занимающихся контрабандой", - сказал руководитель аппарата.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!