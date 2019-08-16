https://news.day.az/society/1147884.html Названо число нарушителей границы Азербайджана
Названо число нарушителей границы Азербайджана
В этом году сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 1989 нарушителей границы.
Об этом сказал руководитель Аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в результате проведенных операций за указанный период было задержано 37 789 человек, находящихся в розыске.
"Также пресечена незаконная попытка ввоза в страну шести тонн 372 килограммов наркотических веществ. Задержан 91 человек по подозрению в терроризме, а также обезврежено более 150 группировок, занимающихся контрабандой", - сказал руководитель аппарата.
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