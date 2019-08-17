Сегодня с 10:00 сроком на два дня будет прекращена подача газа в некоторые населенные пункты Гёйчайского, Уджарского и Зардабского районов Азербайджана.

Как сообщили сегодня Trend в Производственном объединении "Азеригаз", за это время к общей сети будет присоединена новая газовая линия на 163-м километре магистральной газовой трубы "Газымамед - Газах", передает Day.Az.

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