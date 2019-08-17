Единая школьная форма предлагается за 40-46 манатов.

Об этом Oxu.Az сказал глава отдела продаж Бакинского швейного дома Этибар Азимов, передает Day.Az.

По его словам, с 2010 года производство школьной формы поручено Бакинскому швейному дому: "На сегодняшний день для 1-6 классов средних общеобразовательных учебных заведений существует отдельная модель, а для 7-11 классов - отдельная. Стоимость единой формы для младших классов составляет 40 манатов, для старших - 46 манатов. По закону гарантия качества на товары дешевле 100 манатов не дается, но мы даем как минимум годовую гарантию на свою продукцию. Наша школьная форма достаточно качественная. Материалы импортируются из Турции, и мы отвечаем за их качество".

Э.Азимов обратился к родителям, которые жалуются на единую школьную форму: "Дельцы, укравшие модели нашей формы, производят одежду в подвальных цехах, наклеивают на нее этикетки Бакинского швейного дома и различными способами выставляют на продажу. Реализуют форму на пять манатов дешевле и таким образом зарабатывают. Мы ведем с этим борьбу. Такая форма, конечно, будет некачественной и будет представлять опасность для ребенка. Для проверки подлинности товара следует требовать сертификат. Нельзя покупать форму на вокзале и различных торговых точках, не относящихся к Бакинскому швейному дому".

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