Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер - юго-восточный. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 32-37, в Баку ночью - 22-24, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем - 30-40 процентов.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, ветер восточный. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 34-39, в горах ночью - 14-18, днем - 25-30 градусов тепла.

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