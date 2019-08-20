Гостевой дом, или Дворец "Улдуз" в Баку был построен в 1979-1980 годах для приема и размещения официальных гостей, прибывающих в Азербайджан на государственном уровне.

Про этот дворец сразу же после его постройки ходило очень много слухов. Его даже называли "Домом для Брежнева" - намекая на то, что он строился якобы ради приезда в Баку генсека, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Любопытно, что толчком к идее постройки Гостевого дома, событием, ускорившим этот процесс, стал отнюдь не предполагаемый визит Брежнева, а ожидаемый визит в СССР президента США Никсона. Брежнев лишь высказал идею включить в ряд городов, куда планировался визит Никсона, и Баку - после Москвы и Ленинграда. Это было внесено в программу официального визита президента США в Советский Союз.

Автор проекта - Расим Алиев, главный архитектор города Баку (1972-1988).

Гостевой дом "Улдуз". Интерьер. Эскиз Р.Алиева

Гостевой дом "Улдуз". Интерьер. Эскиз Р.Алиева

Гостевой дом "Улдуз". Интерьер. Эскиз Р.Алиева. Бумага, акварель, примерно 1978 год

Гостевой дом "Улдуз". Интерьер. Эскиз Р.Алиева. Бумага, акварель, примерно 1978 год

Гостевой дом "Улдуз". Эскиз фасада Р.Алиева. Бумага, акварель, примерно 1978 год

Гостевой дом "Улдуз". Эскиз фасада Р.Алиева. Бумага, акварель, примерно 1978 год

Гостевой дом "Улдуз". Открытка 1985 года. Фото В.Полякова

Гостевой дом "Улдуз". Фото 80-х годов

Гостевой дом "Улдуз". Фото Соломона Кулишова начала 80-х годов

Гостевой дом "Улдуз". Одна из уникальных люстр в виде сталактитов

Гостевой дом "Улдуз". Один из баров, выполненный в пещерной стилистике

Гостевой дом "Улдуз". Один из баров, выполненный в пещерной стилистике

Гостевой дом "Улдуз". Уникальная люстра в виде виноградной грозди в холле

Гостевой дом "Улдуз". Холл с уникальной люстрой в виде виноградной грозди

Гостевой дом "Улдуз". Один из холлов. Фото начала 2000-х годов.

Гостевой дом "Улдуз". Один из холлов. Фото начала 2000-х годов

Гостевой дом "Улдуз". Воздухозаборник на территории

Гостевой дом "Улдуз". Фасад и воздухозаборник. Фото начала 2000-х годов

В подборке использованы фото фасадов и интерьеров, а также эскизы Гостевого дома из личного архива Р.Алиева и его книги "Воспоминание".

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