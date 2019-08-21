https://news.day.az/society/1149100.html Глава Apple посвятил пост бакинскому бульвару - ФОТО Глава американской компании Apple Тим Кук посвятил пост на своей странице в Twitter бакинскому бульвару.
"Пленительный момент побережья Баку от Михаила Затуливетрова", - написал глава Apple.
Глава Apple посвятил пост бакинскому бульвару - ФОТО
Глава американской компании Apple Тим Кук посвятил пост на своей странице в Twitter бакинскому бульвару, передает Day.Az.
"Пленительный момент побережья Баку от Михаила Затуливетрова", - написал глава Apple.
Отметим, что фотография снята популярным российским блогером Михаилом Затуливетровым.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре