Глава американской компании Apple Тим Кук посвятил пост на своей странице в Twitter бакинскому бульвару, передает Day.Az.

"Пленительный момент побережья Баку от Михаила Затуливетрова", - написал глава Apple.

Отметим, что фотография снята популярным российским блогером Михаилом Затуливетровым.

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