Научно-исследовательский институт земледелия совместно с рядом исследовательских центров Турции осуществляет проект "Организация в Азербайджане гибридного семеноводства кукурузы".

Как сообщили в среду Trend в министерстве сельского хозяйства, при совместном участии прибывших в Азербайджан заместителя директора Восточного Акденизского исследовательского института земледелия в городе Адана министерства сельского хозяйства и лесоводства Турции, специалиста по кукурузе Ибрахима Джерита, сотрудника университета Гёнуль Джомертпая и научного сотрудника отдела селекции растений НИИ земледелия Халимы Мамедовой, семена гаплоидной линии, привезенные из Турции, после селекции в лаборатории, были высажены в открытый грунт, передает Day.Az.

В рамках проекта предусматривается организация гибридного семеноводства кукурузы в Азербайджане, а также проведение надлежащего обучения фермеров.

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