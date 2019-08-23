Электропоезд Баку-Сабунчу-Баку будет двигаться до станции "Бакиханов".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что на территории железнодорожной станции строится автомобильный переход.

"С 26 августа 2019 года по 15 сентября 2019 года в связи со строительством туннеля автомобильного перехода на территории железнодорожной станции Сабунчу электричка Баку-Сабунчу-Баку будет двигаться до станции "Бакиханов", - сказали в ЗАО.

В ЗАО отметили, что по завершении строительных работ будет предоставлена дополнительная информация. "График движения электропоезда в направлении Баку-Бакиханов-Баку не изменится. По завершении строительства туннеля будет сообщено о полном восстановлении движения электрички до станции Сабунчу", - сказали в ЗАО.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!