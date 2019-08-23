В Насиминском районе Баку произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, ДТП случилось на улице Мирали Гашгая.

Автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился Набиев Гасан Яшар оглу, потерял управление и врезался в дерево, после чего протаранил стену чайханы.

В результате происшествия никто не пострадал, но машина сильно деформировалась.

Управление полиции Насиминского района ведет разбирательство по факту ДТП.

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