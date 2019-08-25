https://news.day.az/society/1150180.html Пожар в горах Огуза, в воздух подняты самолет и вертолеты
Пожар в горах Огуза, в воздух подняты самолет и вертолеты
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информации о пожаре в лесу в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Баш Дашагыл Огузского района, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, передает Day.Az.
Согласно информации, к тушению пожара привлечены личный состав Государственной службы пожарной охраны, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и два вертолета авиационного отряда МЧС.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре