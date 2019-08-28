Очередной этап Формулы-1 в Баку может пройти 7 июля 2020 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает motorsport.com со ссылкой на черновой календарь Ф1 на сезон-2020, опубликованный немецким изданием Auto, Motor und Sport.

В 2020 году в Формуле 1 могут пройти рекордные 22 гонки за сезон, который растянется на 8,5 месяцев и вместит семь сдвоенных Гран-при.

Главное отличие нового календаря от сезона-2019 - появление двух новых Гран-при и потеря гонки в Германии. Этап во Вьетнаме пройдет 5 апреля, а в Нидерландах - 3 мая.

Этап в Барселоне, несмотря на сомнения и долгие переговоры, останется. Это может значить, что дополнительный доход от появления 22-й гонки выше, чем затраты всех десяти команд.

А Гран-при Азербайджана по просьбе организаторов планируют перенести с середины весны на начало лета. Оттуда участники чемпионата отправятся в Канаду - и это будет третий сдвоенный этап в сезоне.

Остальная часть календаря Ф1 практически не изменилась, только гонки в Остине и Мексике поменялись местами.

Всего календарь включает семь случаев, когда Гран-при проводятся с разницей в одну неделю. Это Австралия/Бахрейн, Нидерланды/Испания, Азербайджан/Канада, Франция/Австрия, Бельгия/Италия, Сингапур/Россия и США/Мексика. Финал сезона состоится 29 ноября в Абу-Даби, как и в последние пять лет.

Всемирный совет FIA планирует провести голосование по календарю в сентябре. Таким образом, в нем возможны изменения.

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