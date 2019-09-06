В Джалилабаде произошло землетрясение.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение силой 3 балла зарегистрировано в 10:41 по местному времени в 16 километрах к югу от сейсмологической станции в Джалилабадском районе, передает Day.Az.

Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км, толчки практически не ощущались.

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