Крупная консалтинговая компания объявляет набор сотрудников!
Крупная консалтинговая компания объявляет набор сотрудников с высшим образованием по социологии.
Вид занятости: полная занятость
ЗП: 1800 AZN
Требования к соискателю
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Свободное владение азербайджанским языком.
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Способность работать со специализированной литературой по статистике и социологии, статистическими справочниками и инструкциями на русском языке.
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Желательно: знание технического английского для работы со специализированными статистическими справочниками и инструкциями.
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Детальная ориентация в географии Азербайджана.
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Умение составлять корректный алгоритм социологической выборки, с учётом географический, половозрастной и образовательной структуры населения (с учетом размеров статистического минимума в каждом конкретном случае).
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Способность составить или понять культурно-психологический профиль потенциального интервьюера, а также оценить его возможности и готовность следовать установленным правилам работы.
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Владение методикой опроса по модели face-to-face, и технологиями селекции респондентов в кластерах опросов (дома, улицы, микрорайоны и/или домохозяйства) для соблюдения принципов случайности выборки.
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Желательно: знание программ обработки данных (SPSS и схожие).
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Желательно: владение методикой отбора и интерпретации данных, а также принципами методов, используемых социальной и культурной антропологией.
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Умение работать с программами MicrosoftOffice (World, Excel).
Личные качества
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Пунктуальность
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Дисциплинированность
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Ответственность
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Исполнительность
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Обучаемость
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Трудоспособность
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Старательность
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Коммуникабельность
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Внимательность к деталям
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Умение отличать важное от второстепенного
Условия работы
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Возможность принять участие в уникальном и общественно полезном проекте
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Перспективы карьерного роста внутри компании
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Заключение трудового договора
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Социальные гарантии
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Комфортабельный офис в центре Баку
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График работы: 09:00 - 18:00
Дополнения
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Обратите внимание: соискателям следует высылать CV на русском и английском языках на электронный адрес vacancy@novo.az
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При наличии персонального аккаунта в социальных сетях Instagram и/или Facebook указывать в CV свой электронный адрес сразу под именем и фамилией.
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Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение и тренинги.
О компании
Консалтинговая компания Novo.Az занимается внедрением в Азербайджане новых методов и технологий комплексных сегментарных исследований в сфере маркетологии, основанных на международном опыте.
Обучение и тренинги производятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.
Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.
Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.
Работа ведется в просторном и светлом офисе.
Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой.
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