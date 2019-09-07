ОАО "Азерэнержи" организовало для журналистов медиатур на недавно введенную в эксплуатацию электростанцию "Шимал 2".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, предоставив обширную информацию журналистам в ходе мероприятии, начальник центра связей с общественностью и медиа ОАО Теймур Абдуллаев отметил, что новая электростанция имеет важное значение для Азербайджана.

Первая очередь сданной в эксплуатацию в 1950 году в два этапа электростанции "Шимал" была выведена из эксплуатации в 1988 году, вторая очередь - в 1998 году по причине полного устаревания. Великий лидер Гейдар Алиев в ходе визита в Японию в 1998 году добился привлечения в нашу страну инвестиций на строительство электростанции "Шимал-1" мощностью 400 мегаватт. Таким образом, станция "Шимал-1" на 400 мегаватт, фундамент которой был заложен в 2000 году, была введена в эксплуатацию в 2002 году. А в 2011 году с участием Президента Ильхама Алиева на территории 104,9 гектара был заложен фундамент электростанции "Шимал-2" мощностью 400 мегаватт. С осени прошлого года строительно-монтажные процессы на электростанции "Шимал-2" были ускорены и завершились в 2019 году.

Учитывая, что электростанции "Шимал-1" и "Шимал-2" общей установочной мощностью 800 мегаватт управляются из единого центра, с целью обеспечения оперативности операций в процессе эксплуатации и оперативного устранения сбоев в работе при экстремальных аварийных ситуациях, на территории построено здание Центрального управления.

В здании функционирует музей, где представлены экспонаты, отражающие историю электростанции. Здесь также созданы зал заседаний и конференц-зал, действуют единый диспетчерский центр управления и микросистема SCADA станции. Для интеграции энергосистемы станции в общую систему управления установлены серверы и проложены оптические кабельные линии. В новом здании обеспечено соединение всех коммуникаций станции в соответствии с единой схемой. Ожидается, что электростанции "Шимал-1" и "Шимал-2" вместе будут производить 5,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

На станции установлены паровые турбины мощностью 138 мегаватт японской компании Mitsubishi, газовые турбины мощностью 267 мегаватт, электрический генератор мощностью 560 МВА и их вспомогательные системы. Производимая в энергоблоке электроэнергия передается посредством подстанции закрытого типа из блочного трансформатора мощностью 480 МВА на линии электропередачи. Для обеспечения связи между распределительными устройствами различных классов напряжения установлены два автотрансформатора. С целью передачи производимой здесь электроэнергии в Абшеронском регионе сооружена кольцевая схема мощностью 220 кВ, для соединения электростанции "Шимал" с Сумгайытской электростанцией и Абшеронской подстанцией сданы в эксплуатацию четыре 220-киловольтные воздушные линии электропередачи протяженностью 65 километров. Установлен аварийный дизельный генератор для питания важных систем станции электроэнергией в аварийных режимах, который подсоединен к специальной схеме потребления, а также обеспечено автоматическое резервное подключение.

Электростанции "Шимал-1" и "Шимал-2", имеющие в настоящее время самый высокий коэффициент полезного действия, вместе будут обеспечивать 20 процентов производства электроэнергии по республике, 40-50 процентов - по Баку и Абшеронскому полуострову. Электростанция "Шимал", основательно влияя на улучшение технико-экономических показателей энергосистемы, также позволит экономить 77 миллионов кубометров природного газа в год и в результате сокращения на 20 процентов объема энергии, подаваемой из регионов в город Баку, - уменьшит потери 199 миллионов киловатт-часов электроэнергии, возникающих при передаче электроэнергии на дальние расстояния. Кроме того, электростанция "Шимал" обладает 57,4-процентным коэффициентом полезного действия, а это означает самый высокий коэффициент полезного действия в регионе Южного Кавказа. Электростанция будет производить 3,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, на выработку каждого киловатт часа электроэнергии будет затрачиваться 214,3 грамма условного топлива, что на 65 граммов меньше общего показателя энергосистемы.

Для обеспечения станции топливом под высоким давлением построены подземный газопровод, газорегулирующий и очистительный пункты, газонагревательные установки и компрессорная станция. Конденсаторы паровых турбин и оборудование станции охлаждаются посредством воды из Каспийского моря. С этой целью построены охлаждающий водоканал от Каспийского моря протяженностью 140 метров, бассейн, водная линия и береговая насосная станция общей производительностью 52 тысячи кубометров в час, а также трубопроводная линия для возвращения в Каспийское море охлаждающей воды из конденсатора паровой турбины. Для обеспечения потребности станции в технической и питьевой воде и создания водного запаса на территории построены опреснительная установка и другая необходимая инфраструктура. Для обеспечения противопожарной безопасности станции на территории создана современная система пожаротушения.

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