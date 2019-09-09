В азербайджанской кухне есть много неповторимых и изысканных блюд, которые любят все - и жители страны, и туристы.

Каждое из этих блюд приносит радость к застолью, не только по праздникам, но и каждый день. Одним из таких шедевров азербайджанской кухни является лявянги - фаршированная курица или рыба.

Это блюдо является традиционной пищей в южных регионах страны - Ленкяране, Астаре и Масаллы, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews.

Свежий воздух, вкусная еда и завораживающие пейзажи привлекают сюда нескончаемый поток людей в течение всего года.

Всего в 250-300 км от Баку вы найдете восхитительное блюдо, которое просто сведет вас с ума. Лявянги является одним из сокровищ азербайджанской кухни. Начинка состоит из грецких орехов, лука, сладких и кислых сухофруктов, сливы, чернослива, изюма и алычи.

После того, как вы попробуете это блюдо, вы, безусловно, захотите вкусить его еще и еще.

Обычно лявянги готовят на семейные праздники. Она является украшением праздничного стола наряду с пловом и долмой.

Что вам понадобится для приготовления лявянги?

Для куриного лявянги вам нужны 2 цыпленка, 1 большая луковица, 1 стакан грецких орехов, 1 стакан изюма, 1 стакан чернослива, 1 стакан алычи и 50 граммов сливочного масла.

А для рыбного лявянги: примерно 2-3-килограммовая рыба, два лука, стакан грецких орехов, одна чайная ложка сумаха, 2 столовые ложки алычи, растительное масло.

Приготовив это блюдо, вы не прогадаете. Оно нравится абсолютно всем.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!