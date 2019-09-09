Тяжелая авария в Баку: столкнулись 4 машины - ФОТО
В баку произошло тяжелое ДТП с участием сразу 4 легковых автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась в Наримановском районе. "Мерседес", двигавшийся по проспекту зии Буниятова в сторон метро "20 января", потерял управление и вылетел на встречную полосу.
Там легковушка столкнулась с другим автомобилем марки "Мерседес". Водитель второй машиныне сумел уйти от столкновения и его автомобиль задел сначала Volkswagen Golf, а затем Volkswagen Passat.
В результате аварии никто не пострадал. Автомобилям был нанесен серьезный ущерб.
По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости. На месте работает полиция, ведется расследование.
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