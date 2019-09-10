В проведении Фестиваля поэзии, искусства и духовности - "Насими", который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Азербайджане при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, ожидается ряд новшеств, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках организуемого во второй раз фестиваля в Баку, а также Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий.

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