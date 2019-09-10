В Азербайджане 10 сентября начался электронный прием документов по приему учителей на работу в 2019-2020 учебном году на основе срочного контракта в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования. Прием документов завершится 11 сентября в 23:59.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, прием учителей на работу по срочному контракту будет централизованно осуществляться посредством интернет-сайта miq.edu.az, передает Day.Az.

В процессе могут принять участие соискатели, не занявшие вакантные места в конкурсе этого года, а успешно сдавшие экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу в 2018 и 2019 годах. Кандидаты, на своих личных страницах должны выбрать до четырех вакантных мест и подтвердить свои электронные заявки. Участники прошлогоднего конкурса, не принявшие участие в конкурсе этого года, должны заново пройти регистрацию.

Учителя, достигшие успеха в прошлогоднем конкурсе по приему на работу, смогут принять участие в этом процессе с целью поступления на вторую работу по срочному контракту.

Отметим, что прием на работу учителей на основе срочного трудового договора начальных классов общеобразовательных школ Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку.

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