https://news.day.az/society/1155362.html Несчастный случай в Баку, есть пострадавшие
Несчастный случай в Баку, есть пострадавшие
В Ясамальском районе столицы разбившееся стекло офисного центра упало на пешеходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, оконное стекло одного из бизнес-центров разбилось и упало на пешеходную часть. Проходившие в этот момент по улице 24-летний Ашраф Абдуллаев и 18-летний Тунар Гадиров получили резаные раны.
Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Расследуются причины происшествия.
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