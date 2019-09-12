В Ясамальском районе столицы разбившееся стекло офисного центра упало на пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, оконное стекло одного из бизнес-центров разбилось и упало на пешеходную часть. Проходившие в этот момент по улице 24-летний Ашраф Абдуллаев и 18-летний Тунар Гадиров получили резаные раны.

Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Расследуются причины происшествия.

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