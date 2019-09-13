Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев подписал приказ о награждении группы сотрудников Агентства международной информации (АМИ) Trend, передает Day.Az.

Соответствующим приказом начальника Службы заместители генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев, Эльхан Алескеров и журналист Самир Гюльалиев награждены юбилейной медалью "100-летие (1919-2019) пограничной охраны Азербайджана"

АМИ Trend выражает свою глубокую благодарность начальнику Государственной пограничной службы, генерал-полковнику Эльчину Гулиеву и всему руководству структуры за награждение сотрудников агентства этой высшей наградой.

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