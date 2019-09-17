В Габалинском районе Азербайджана завершилась реконструкция автомобильных дорог Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых и Боюк Амили-Былых-Амирван общей протяженностью 38 километров. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Обе дороги IV технической категории. Ширина проезжей части - шесть метров.

Вместо 42-метрового моста над рекой Заламчай автодороги Боюк Амили-Былых-Амирван построен четырехпролетный мост, возведены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и пешеходные "зебры".

Автодорога Боюк Амили-Былых-Амирван протяженностью 19 километров, берущая начало с автомобильной дороги республиканского значения Агдаш-Зараган, охватывает 11 населенных пунктов с населением в восемь тысяч человек. А автодорога Боюк Амили-Былых-Амирван протяженностью 18 километров, берущая начало с автодороги республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, охватывает восемь населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек. Таким образом, обеспечено безопасное перемещение свыше 18 тысяч человек, облегчены грузо- и пассажироперевозки.

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