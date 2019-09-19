У населения Азербайджана чаще всего встречаются заболевания дыхательных органов, а далее органов пищеварения, сообщает в четверг Trend, ссылаясь на данные Госкомитета по статистике, передает Day.Az.

Болезни дыхательных органов ранее также занимали первое место среди наиболее часто встречающихся заболеваний. Вторым наиболее распространенным среди населения являются некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.

В 2005 году общее количество зарегистрированных случаев заболеваний в Азербайджане составило 1 503 824. Из них 677 123 человека страдали от заболеваний дыхательных органов. В отчетном году 129 299 человек были зарегистрированы как страдающие некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями, 117 345 человек - болезнями кровеносной системы, 107 162 человек - болезнями пищеварительной системы.

Однако в последующие годы было отмечено увеличение числа зарегистрированных больных, а также людей, страдающих от болезней пищеварительной и кровеносной систем.

По этой причине люди, зарегистрированные как страдающие от болезни пищеварительной системы, вошли во вторую группу наиболее часто встречающихся болезней среди населения. Люди, страдающие от инфекционных и паразитарные болезней, вошли в четвертую группу, расположившись после третьей группы - болезней кровеносной системы.

В 2015 году число больных в стране составило 1 824 086. Из них 752 669 человек страдали от болезни дыхательных органов, 156 197 - от болезней пищеварительной системы, 134 225 - от кровеносной системы, 114 955 - от некоторых паразитарных и инфекционных болезней.

Эта тенденция продолжалась и в последующие годы.

В 2017 году в стране было зарегистрировано 1 875 652 больных. Из них 735 922 человек страдали от болезней дыхательных органов, 160 801 - от болезней пищеварительной системы, 143 182 - кровеносной системы, 124 457 - от некоторых паразитарных и инфекционных болезней.

В 2018 году в стране было зарегистрировано 1 895 897 больных. Из них 762 809 человек страдали болезнями дыхательных органов, 164 531 - болезнями пищеварительной системы, 144 719 - болезнями кровеносной системы, 119 954 - некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями.

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