https://news.day.az/society/1157786.html Жителя Баку будут судить за вырубку деревьев
Жителя Баку будут судить за вырубку деревьев
Житель Ясамальского района Баку Гахраман Магеррамов срубил пять деревьев по ул. Захида Халилова, 53. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.
За ущерб, нанесенный природе в размере 15 300 манатов, в отношении нарушителя был составлен акт.
В связи с тем, что нанесенный ущерб представляет собой преступное деяние, собранные материалы были направлены в прокуратуру г. Баку для принятия надлежащих мер.
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