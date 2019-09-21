В Баку водитель проехал на красный свет и совершил ДТП - ВИДЕО
В Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Как передает Oxu.Az, инцидент зафиксирован на пересечении проспекта Азадлыг и улицы А.Бакиханова, передает Day.Az.
Насим Мамедов на своем автомобиле Toyota Corolla с госномером 90-ZE-899 не остановился на проспекте на красный свет светофора.
В результате двигавшийся на зеленый сигнал на автомобиле Infiniti с госномером 99-MM-449 Хафиз Мамедов врезался в Toyota.
От сильного удара Toyota Corolla вылетела на обочину и, столкнувшись со столбом для камеры видеонаблюдения, остановилась.
Пострадавших нет, но транспортные средства деформировались.
На место происшествия прибыли сотрудники Насиминского районного управления полиции и государственной дорожной полиции.
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