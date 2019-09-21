Национальный центр Государственного морского агентства сразу после поступления прогноза погоды проинструктировал владельцев, капитанов судов, инспекторов портов о необходимости принятия соответствующих мер и усиления режима службы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства, все суда, стоящие на якоре, и на ходу в зоне ответственности Службы управления движением судов, были должным образом проинформированы и проинструктированы посредством средств связи NAVTEX и другого оборудования. Обеспечена безопасная стоянка судов. Проблем в движении судов, несущих службу, нет. Также были проинформированы ведомства, в подчинении которых находятся морские нефтегазовые платформы. На прибрежных территориях Азербайджана бесперебойно работает передовая система связи, передает Day.Az.

Отметим, что данный Национальный центр, созданный в Азербайджане первым среди прикаспийских стран, оснащен самым современным технологическим оборудованием. Он регулярно обменивается информацией с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС, дежурными службами ВМС и береговой охраны Государственной пограничной службы, дежурной службой Каспийского морского судоходства, а также с профильными структурами Государственной нефтяной компании SOCAR и BP.

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