41-летний известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима, продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру. С 2013 года он преодолел уже 77 000 км! До сих пор никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, побывав в Европе, Азии, Южной Америке и Африке. О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

С очередным своим рекордом Рамиль Зиядов традиционно поделился с Trend, передает Day.Az. На велосипеде он покорил горы Грузии. Среди них один из самых труднодоступных перевалов Грузии - Годердзи (2025 м), через который проходит Трансаджарская трасса, соединяющая регион Самцхе-Джавахети и Аджарию. А также Гомборский перевал (1840 м) - это в Кахетии, по пути из Телави в Тбилиси. И одну из опаснейших дорог в мире на пути к Абано (2950 м) в Тушети - это самый высокий перевал в Грузии, граничащий с Чечней и Дагестаном, являющийся настоящим труднодоступным сокровищем грузинской части Кавказа. Здесь Рамиль чуть не свалился в пропасть, повредил ребра и ноги, некоторое время пришлось отлеживаться в палатке и лечиться подручными средствами.

"Я вновь был лицом к лицу со смертью, чудом выкарабкался, скатывался в пропасть, спас не только себя, но и велосипед. Как же без него (смеется). Продолжу свой путь, несмотря на все трудности", - сказал Рамиль, который решил покорить все вершины Грузии и в данное время направляется в Ушгули, в горную Сванетию.

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